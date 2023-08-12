Школьные ярмарки в Астане: на какие товары снизились цены

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 12 августа в Астане на пяти локациях проходят школьные ярмарки. Корреспондент МИА «Казинформ» узнала цены на канцтовары и школьную форму, мнение родителей и продавцов.

Располагаются они в следующих локациях:

1) парковка цирка в районе Нура;

2) парковка ТД «Аймактау», перед ТД «Тулпар» в районе Байконыр;

3) аллея Demalys Promenade, ул. Косшыгулулы 14 в районе Сарыарка;

4) парковка Ботанического сада в районе Есиль;

5) пр. Абылай хана 20А в районе Алматы.

Жительница Астаны Жанара воспитывает с мужем троих детей. По ее словам, в этом году цены как обычно подорожали.

«Это же каждый год так, ближе к 1 сентябрю дорожает. В среднем на одного ребенка только на одежду тратим 50-60 тысяч тенге. Только что купила канцтовары на 15 тысяч тенге, но не все. У меня трое детей. Чтобы не чувствовать нагрузку на семейный бюджет, делим на два месяца. То есть, начали покупать в прошлом месяце, в августе докупаем», - рассказала Жанара.

Тем временем, продавцы отмечают снижение цен на простые тетради и бумагу А4.

«Обычная тетрадь на 12 листов стоит 20 тенге. Общая тетрадь на 36 листов стоит 160 тенге, 48 листов – 180 тенге. По сравнению с прошлым годом намного дешевле. Стоимость ручек начинается от 20 тенге, цветные карандаши – от 500 до 2 тысяч тенге. Сумки для школьников можно приобрести за 6 тысяч тенге и выше. Если покупатели просят, уступаем по цене. Пенал стоит от 500 тенге до 2 тысяч. Альбом для рисования стоит от 300 тенге и выше. Цены доступные. В прошлом году цены на бумагу, тетради были выше. Например, А4 в прошлом году стоил 4-4,5 тысячи тенге, в этом же году стоит 2,5 тысячи тенге», - поделилась Майра Болаткызы.

Конечно же, цены на школьные товары у продавцов отличаются. Однако слова первого покупателя подтвердила ее коллега Макпал, отметив, цены на тетради упали по сравнению с прошлым годом.

«В прошлом году обычные тетради на 12 листов продавали по 40 тенге. Сейчас продаем по 25 тенге. По остальным товарам разницы нет. Ручки стоят от 30 тенге. Пенал можно купить за 500 тенге и выше. Самая дешевая общая тетрадь на 24 листа стоит 150 тенге. Стоимость цветных карандашей, фломастеров зависит от качества. Цена начинается от 300 тенге и выше. Сумки можно приобрести за 5 тысяч тенге и выше. Родители на 15 тысяч тенге покупают нормальные канцтовары для детей. Кто-то даже сумку и канцтовары купил за 15», - отметила Макпал.

Валентина приехала на ярмарку, чтобы одеть внуков. Она рассказала, сколько потратила в прошлом году, чтобы подготовить их к новому учебному году.

«Цены на канцтовары не спрашивали, но рюкзаки, конечно, дороговаты, если честно. Но мы все равно взяли по 8 тысяч тенге. Если не ошибаюсь, в прошлом году потратили 500 тысяч, чтобы одеть трех детей. Мы покупали школьную форму, другие вещи. Цены по сравнению с прошлым годом выросли, это чувствуется», - рассказывает Валентина.

Еще одна жительница столицы Алия поделилась своими лайфхаками по поводу покупки школьных товаров для детей.

«Цены выросли, особенно на одежду. В прошлом году было дешевле. Даже брюки на 5 тысяч дешевле стоили. На одного ребенка в целом трачу около 70-80 тысяч тенге. Пока смотрим, еще не покупали. Иногда заказываем товары из Wildberries. Там бывает подешевле», - рассказала Алия.

Продавец школьной формы Гульнара призналась, что в этом году продает подешевле.

«Школьная форма-тройка стоит 15 тысяч тенге. В эту сумму входит жилетка, брюки, пиджак. Рубашки отдельно стоят 4-5 тысяч тенге. Туфли для мальчиков можно купить по 6 тысяч тенге и выше. Кроссовки тоже стоят 6 тысяч. Брюки для девочек стоят 6500, рубашка – 5 тысяч тенге. Комплект для девочек – 14 тысяч тенге. В него входит пиджак и брюки. Юбка отдельно стоит 4-5 тысяч тенге. В прошлом году мужские костюмы продавала по 17 тысяч тенге. В этом году цены скосила. Дорогу не считаю, наоборот по 15 тысяч продаю. В прошлом году эти же рубашки продавала по 4-5 тысяч тенге», - рассказала Гульнара.

Отметим, что школьные ярмарки будут открыты до 1 сентября. Посетить их можно будет каждые субботу и воскресенье.