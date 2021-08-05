Школьные учебники доставляют в Караганду

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области полным ходом идёт работа по обеспечению школьников бесплатными учебниками. За неделю фурами доставили в регион две крупные партии издательской продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня из школьного фонда выданы учебники для учащихся 2–11 классов. В этом году заказаны переизданные учебники для 1-х классов и для 2–11-х на замену изношенных. Заключены договоры с 16 издательствами на 1 млрд 766 млн тенге. По области определены пять перевозчиков», – сообщила руководитель управления образования Гульсум Кожахметова на своей странице в Facebook .

По её словам, первая партия учебников прибыла 30 июля, вторая – 5 августа. Полностью завершить поставки планируется до 25 августа.

Поо области в новом учебном году количество учащихся школ составит порядка 209 тысяч человек, из них первоклассников – 21 800.



