Школьные учебники доставляют в Караганду
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области полным ходом идёт работа по обеспечению школьников бесплатными учебниками. За неделю фурами доставили в регион две крупные партии издательской продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодня из школьного фонда выданы учебники для учащихся 2–11 классов. В этом году заказаны переизданные учебники для 1-х классов и для 2–11-х на замену изношенных. Заключены договоры с 16 издательствами на 1 млрд 766 млн тенге. По области определены пять перевозчиков», – сообщила руководитель управления образования Гульсум Кожахметова на своей странице в Facebook .
По её словам, первая партия учебников прибыла 30 июля, вторая – 5 августа. Полностью завершить поставки планируется до 25 августа.
Поо области в новом учебном году количество учащихся школ составит порядка 209 тысяч человек, из них первоклассников – 21 800.
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