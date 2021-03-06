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    12:44, 06 Март 2021 | GMT +6

    Школьные столовые для дежурных классов заработают в Мангистауской области

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Согласно новому постановлению Главного государственного санитарного врача Мангистауской области в регионе следует обеспечить 30% удаленной работы и 70 % с переводом на традиционный формат в связи с производственной необходимостью в госорганах, национальных компаниях, бизнес-центрах и других сферах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В третьей четверти текущего года разрешается обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 человек и с численностью детей в классах до 15 человек.

    С 1 марта 2021 года разрешается комбинированное обучение в общеобразовательных школах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно.

    Комбинированное обучение в течение 6 дней недели разрешено для выпускных классов. 70 % предметов - в штатном режиме, 30 % - в дистанционном.

    Индивидуальное обучение учащихся разрешается во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения.

    Со второго семестра разрешено штатное обучение студентов 1 курсов колледжей и вузов.

    Деятельность школьных столовых для дежурных классов разрешается при заполняемости не более 30 % зала.

    Также нужно обеспечить деятельность детских дошкольных учреждений с организацией дежурных групп не более 15 детей при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

    Вместе с тем, в постановлении указано, что АО «Казпочта» будет работать с максимальным оказанием услуг в онлайн формате. Работа ЦОНов будет организована согласно установленным графикам работы с соблюдением карантинных мер.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Образование Мангистауская область
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