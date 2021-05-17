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    12:01, 17 Май 2021 | GMT +6

    Школьные спортивные площадки проверят в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске готовятся к организации отдыха и занятости детей летом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима города, летние каникулы стали основной темой заседания акимата. Глава Петропавловска Булат Жумабеков решил лично контролировать подготовку и организацию летнего отдыха детей.

    В этом году в летних оздоровительных лагерях сезон в зависимости от эпидемиологической ситуации планируют открыть с 17 июня. Для петропавловских школьников готовят два оздоровительных лагеря.

    «Компетентному отделу поручаю обеспечить безопасности и принять все меры для предотвращения несчастных случаев с детьми. Особое внимание уделить педагогическому коллективу и санитарному состоянию корпусов», - подчеркнул аким города.

    В учебных заведениях с 26 мая по 19 июня будут работать летние школы для учащихся среднего и старшего звена. Занятия по двум направлениям - школа олимпийского резерва и школа по восполнению пробелов в знаниях - будут проходить в офлайн-режиме с соблюдением норм санитарной безопасности.

    «Еще раз обращаю внимание на состояние школьных спортивных площадок. Перепроверить каждую во избежание несчастных случаев. Необходимо организовать работу дворовых клубов для проведения спортивных соревнований и турниров», - сказал Б. Жумабеков.

    В пресс-службе добавили, что мобильные группы в преддверии летних каникул проведут мероприятия с целью профилактики правонарушений, детской беспризорности, безнадзорности несовершеннолетних.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Образование Общество Безопасность
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