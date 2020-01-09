Школьные отделения создадут в поликлиниках Нур-Султана в рамках ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель столичного управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова рассказала о системе обязательного медицинского страхования, ее преимуществах и критериях, предъявляемых частным клиникам, желающим работать в рамках этой системы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Сауле Кисикова напомнила, что введенная с начала 2020 года система соцмедстрахования, предполагает оказание медуслуг в несколько уровней.

«Первый уровень – это гарантированный объем бесплатной медпомощи, которая оказывается всему населению нашей республики. Второй уровень медицинской помощи – за счет отчислений и взносов в Фонд обязательного медицинского социального страхования, то есть это расширение медуслуг, которые ранее были не всегда нам доступны. Это проведение тех же стоматологических, высокотехнологических услуг, КТ, МРТ, к примеру, консультация профильных специалистов и медицинская реабилитация», - отметила она.

Руководитель управления общественного здравоохранения подчеркнула, что каждый гражданин должен определить свой статус в системе медстрахования. По ее словам, в состав категорий граждан, за которых второй уровень оплачивает государство, входят дети, матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, пенсионеры, инвалиды, студенты. За работающее население взносы и отчисления производит работодатель. Другая категория – самозанятые – должны будут проводить оплату за себя в размере 2,5 тыс. тенге ежемесячно.

«Отдельно выделена школьная медицина. Поэтому сейчас в поликлиниках мы создаем школьные отделения, чтоб эту работу проводить», - сообщила Сауле Кисикова.

Вместе с тем она пояснила, что не все поликлиники располагают дорогостоящим оборудованием, поэтому медучреждения будут заключать договоры на предоставление услуг населению с другими организациями.

«Все направления будут через поликлиники. Если поликлиника не располагает такими кабинетами или специалистами, то она будет проводить договорные отношения, заключать именно со стоматологической клиникой, к примеру, на территории своего района обслуживания. Одно основное требование – все частные медицинские клиники должны иметь лицензию и должны быть в реестре поставщиков Фонда обязательного медицинского страхования», - заключила она.

Напомним, с 1 января 2020 года в стране действует система обязательного социального медицинского страхования. ОСМС будет охвачено 94,5% населения.