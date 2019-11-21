Школьные бухгалтеры присвоили 40 млн тенге в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 40 млн тенге незаконно присвоили бухгалтеры школ в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ревизионная комиссия Атырауской области провела аудит в сфере образования Жылыойского района. Проверены 20 организаций, подведомственных районному отделу образования. По результатам аудита установлены нарушения на общую сумму более 228 млн тенге»,- проинформировал член ревизионной комиссии по Атырауской области Асылан Кумаров.

Он пояснил, что аудиторы выявили нецелевое использование трансфертов из республиканского бюджета для 16 общеобразовательных школ на общую сумму 23 млн 283 тыс. тенге. В том числе, 9 фактов сокрытия данных, подлежащих отражению в бухгалтерском отчете.

«Бухгалтер одной из школ в течение 2017-2019 годов необоснованно перечислила на свой личный счет 23 млн тенге. Такая же ситуация и с бухгалтером другой школы, которая присвоила за эти годы 18 млн тенге. Собранные по данным фактам материалы переданы в правоохранительные органы для принятия решения», – сказал Асылан Кумаров.

Выявлены и другие финансовые нарушения: в частности, переплата командировочных расходов, несвоевременное обращение заказчика в суд с иском о признании поставщиков недобросовестными участниками, уклонение от уплаты начисленных налогов, простаивание учебного оборудования.

Ревизионная комиссия по Атырауской области продолжит мониторинг и аудит в сфере образования региона.