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Школьные автобусы проверяют полицейские в СКО

24 Января 2022 13:09
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Школьные автобусы проверяют полицейские в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские начали проверку технического состояния школьных автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, работу начали с Мамлютского района. Здесь 10 ГАЗелей и два автобуса «ПАЗ» регулярно занимаются перевозкой учащихся школ и интернатов в 12 сельских округах и в райцентре. Эти же автобусы периодически возят детей в Петропавловск, осуществляя междугородние рейсы.

Полицейские проверили наличие проблесковых маячков желтого цвета, опознавательных знаков, свободного доступа к задним дверям, соответствующих аптечек, огнетушителей, состояние резины. В результате в отношении одного водителя ГАЗели выписали акты на устранение и запрет на эксплуатацию транспортного средства из-за несоответствующего состояния резины.

В пресс-службе добавили, что обеспечение

безопасности детей находится на постоянном контроле управления местной полицейской службы. Сотрудники областного батальона патрульной полиции регулярно сопровождают школьные автобусы на ЕНТ, соревнования, экскурсии. Два года назад полицейские вовремя среагировали и не допустили гибели детей в загоревшейся ГАЗели.

В прошлом году по области зарегистрировали 53 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. Четыре ребенка погибли и 61 получил ранения.


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#Северо-Казахстанская область   #Образование   #Транспорт  
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Автор:

Олеся Жуковень

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