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Школьные автобусы проверяют полицейские в Астане

Редактор:  
Ринат Дусумов
3 Апреля 2023, 15:46
Школьные автобусы проверяют полицейские в Астане Фото: polisia.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Школьные автобусы проверяют полицейские Астаны в ходе ОПМ «Безопасность детей на дорогах», которое проводится с 27 марта по 10 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках мероприятия, сотрудниками местной полицейской службы совместно с инспекцией транспортного контроля столицы проверяются школьные автобусы на предмет соответствия их технического состояния безопасным условиям эксплуатации. С водителями школьных автобусов и руководством автопарка проведена профилактическая беседа о недопущении нарушений ПДД, а также о бережном отношении к детям-пассажирам при их перевозке.

С начала ОПМ проверено 62 транспортных средства, предназначенных для перевозки детей и подростков, выявлено два нарушения. В отношении должностных лиц возбуждены административные производства.


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