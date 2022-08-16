16 Августа 2022 19:23

Школьную одежду на ярмарках будут продавать по сниженным ценам в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В преддверии нового учебного года в городах и районах Карагандинской области организуют школьные ярмарки. Свою продукцию представят отечественные производители. Цены будут сниженные. Об этом сообщила руководитель управления образования Гульсум Кожахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для помощи детям из многодетных и малообеспеченных семей с 1 августа стартовала традиционная акция «Дорога в школу». На сегодня оказана помощь 760 учащимся, нуждающимся в социальной поддержке. В ходе акции планируется проведение рейдов, открытие пунктов приема вещей, школьно-письменных принадлежностей. В социальных сетях и на сайтах отделов образования размещены номера телефонов для желающих помочь и нуждающихся. Кроме того, будут проведены ярмарки с участием местных предпринимателей для продажи школьных товаров по сниженным ценам», – сказала Гульсум Кожахметова.

В Караганде такая ярмарка планируется 20–21 августа в торговом доме Global City. Выставка-продажа организовывается совместно с Региональной палатой предпринимателей.

Такие же школьные ярмарки пройдут во всех городах и районах.

По информации руководителя управления, за счет фонда «Всеобуч» финансовую поддержку получат 15 тыс. школьников из социально уязвимых семей. Родителям или опекунам на карт-счета перечисляют сумму в размере 37 389 тенге. Эти деньги предназначены на покупку школьной формы и канцелярских принадлежностей.

Гульсум Кожахметова подробнее доложила о готовности к новому учебному году.

По ее словам, в 406 школах области будут учиться около 170 тыс. детей. В первый класс пойдут около 17 тыс. детей.

В этом году в регионе планируется закупить 27 новых школьных автобусов производства завода в Сарани.

С 1 июня через информационную систему Indigo24.kz ведется новый прием в детские сады. На данный момент зачислено 12,5 тыс. детей.

В колледжи было принято 10 534 заявления, из них на бюджетную основу – 5726.

Аким области Женис Касымбек дал поручения по завершению всех подготовительных мероприятий. Необходимо завершить в срок все ремонты организаций образования, а также до 25 августа полностью обеспечить поставку учебников. До 15 сентября должен быть сформирован необходимый запас угля к новому отопительному сезону.