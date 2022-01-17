Школьное обучение в III четверти началось в разных форматах в Мангистауской области

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В связи с распространением коронавирусной инфекции в III четверти учебного года в городских школах введены временные онлайн- и офлайн-форматы обучения. Обучение в школах с численностью учащихся до 600 детей, расположенных в городах Актау и Жанаозен, началось в традиционном формате, 1-2 классы школ с численностью учащихся свыше 600 детей - в штатном режиме, а те, кто подал заявление на дистанционное обучение в 3-5 классах - онлайн-формат. Об этом сообщила руководитель управления образования Мангистауской области Светлана Тулебаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в штатном режиме обучается 119 091 ученик. Остальные 47 799 учащихся (это все 6-11 классы и те, кто написал заявление на онлайн-обучение в 3-5 классах) начали обучение в онлайн-формате. На временное пользование выдается компьютерная техника 7881 учащемуся. В организациях образования, обучающихся в штатном режиме, имеется достаточное санитарное оборудование, классные комнаты своевременно дезинфицируются и проветриваются.

Школы в пяти районах области и в населенном пункте Умирзак в городе Актау, в селах Рахат, Тенге, Кызылсай в городе Жанаозене продолжат работу в штатном режиме с соблюдением всех санитарных требований.

«Школы дистанционного обучения будут использовать образовательные платформы Daryn.online, Bilmland, Online.mektep. Также электронная система mektep.edu.kz и платформа учащихся ok.edus.kz готова к проведению занятий в онлайн-формате. На сегодняшний день данная платформа полностью интегрирована с системой Daryn.online. Дошкольные организации продолжают работу в штатном режиме. Студенты колледжа продолжают зимние каникулы до 24 января текущего года.

При управлении образования Мангистауской области, районных и городских отделах образования созданы call-центры. Любой житель, обратившись по номеру 60-75-15, может получить ответы на интересующие его вопросы», - сказала руководитель управления образования Мангистауской области Светлана Тулебаева.

Напомним, Мангистауская область находится в «красной» зоне по эпидситуации COVID-19.