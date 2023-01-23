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Школьников в двух районах Абайской области перевели на дистанционное обучение

23 Января 2023, 08:19
Школьников в двух районах Абайской области перевели на дистанционное обучение

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Занятия для учащихся двух районов Абайской области перевели на дистанционный формат из-за неблагоприятных погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

«23 января из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся 1-9 классов первой смены Жарминского района, 1-11 классов Кокпектинского района Абайской области переводятся на дистанционный формат обучения», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

В остальных районах и городах занятия пройдут в привычном формате.

Ранее сообщалось, что снег и метель ожидаются на севере и востоке Казахстана 23 января.


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