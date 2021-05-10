Школьников приняли в ряды «Жас Ұлан» в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Более 350 акмолинских школьников были приняты в ряды «Жас Ұлан» с начала мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественная церемония принятия отличившихся школьников в ряды «Жас Ұлан» прошла в акмолинском областном краеведческом музее. В ряды объединения вступили лучшие ребята, активисты, которые неоднократно защищали честь своей школы, города и области. 10 школьникам повязал галстуки аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, в текущем году детско-юношескому движению «Жас Ұлан», созданному по инициативе Первого Президента Республики Казахстан, исполнилось 10 лет.

«Жас Ұлан» осуществляет свою деятельность на базе общеобразовательных школ. Это организация, формирующая подрастающее поколение в духе казахстанского патриотизма на основе высоких нравственно-духовных ценностей, принципов толерантности, демократизма и культуры взаимопонимания. В «Жас Ұлан» действует двухуровневая система членства. Членами старшего звена «Жас Ұлан» являются учащиеся 5-10 классов, членами младшего звена - учащиеся 1-4 классов, изъявившие добровольное желание стать ее членами и желающие внести свой вклад в развитие «Жас Ұлан», - отметили в ведомстве.

«Детская организация «Жас Ұлан» воспитала более 500 тысяч акмолинских ребят, которые отличались своими лидерскими качествами. Сердечно поздравляю вас с этим праздником. Пусть годы, проведённые в детской организации, будут для вас интересными и познавательными. Уверен, что вы достойно будете нести возложенные Первым Президентом надежды быть достойными гражданами нашей страны!» - подчеркнул аким области.