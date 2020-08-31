Школьников, помогавших тушить пожар, подготовили к учебному году сотрудники ДЧС Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ДЧС Алматы в преддверии нового учебного года поддержали школьников, помогавших пожарным тушить пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ноябре 2017 года произошло загорание сухостоя в Кенсайском ущелье на склоне горы, ситуация осложнялась тем, что не было доступа к проезду пожарных автомобилей, в связи с чем поднявшись в пешем порядке, пожарные тушили пожар «хлопушками» и ранцевыми огнетушителями. Была угроза перехода огня на дачный массив.

«Увидев пожар, дети побежали на помощь пожарным - набирали и подносили ведра с водой и помогали тушить пожар. На тот момент самому старшему из них Миль Кондрату было 15 лет, Самойлову Евгению - 10 лет и самому младшему Семенову Данилу - 7 лет», - рассказали в ДЧС об обстоятельства того пожара.

Позже их наградили за помощь в тушении пожара.

Перед началом учебного года, узнав из соцсетей о проблемах многодетной мамы - Виктории Семеновой, спасатели Алматинского гарнизона не могли не откликнуться на беды своих помощников и решили порадовать детей в преддверии Дня знаний.

«Прибыли не с пустыми руками, детям был вручен планшет, Wi-Fi роутер с годовым интернетом и школьные принадлежности», - рассказали в пресс-службе ДЧС.