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Школьников первой смены в Абайской области перевели на дистанционку

30 Января 2023, 07:53
Школьников первой смены в Абайской области перевели на дистанционку

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Школьники двух районов Абайской области из-за погодных условий переведены на дистанционку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акимата Абайской области.

«30 января из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся 1-11 классов первой смены Кокпектинского, Аксуатского районов Абайской области переводятся на дистанционный формат обучения», - говорится в публикации пресс-службы.


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