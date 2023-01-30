Школьников первой смены в Абайской области перевели на дистанционку

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Школьники двух районов Абайской области из-за погодных условий переведены на дистанционку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акимата Абайской области.

«30 января из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся 1-11 классов первой смены Кокпектинского, Аксуатского районов Абайской области переводятся на дистанционный формат обучения», - говорится в публикации пресс-службы.