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    23:00, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Школьников ознакомили с правилами дорожного движения в Жезказгане

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – По случаю Дня знаний полиция Улытауской области посетила все образовательные учреждения Жезказгана и провела специальную акцию по предупреждению правонарушений на улицах и в общественных местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Правоохранители проинформировали родителей и учителей о мерах безопасности, упомянутых в видеообращении министра внутренних дел Марата Ахметжанова.

    «Начался новый учебный год. Вопрос безопасности детей очень актуален. Основной задачей сотрудников полиции является пресечение любых противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Усилено патрулирование школ и прилегающих территорий. Усилены требования к организациям, осуществляющим охрану образовательных учреждений», - отметил министр внутренних дел.

    Согласно поручению министра, сотрудники полиции ознакомили школьников области с правилами дорожного движения. Стражи порядка призвали детей быть осторожными на дороге.


    Профилактическую беседу полицейские провели в 26 школах, расположенных в Жезказгане. Советы от сотрудников дорожной полиции услышали более 40 тыс. школьников. Помимо детей, стражи порядка призвали автомобилистов не превышать скоростной режим и не нарушать ПДД. Аналогичные мероприятия прошли во всех 88 школах, расположенных на территории области.

    В 2022 году было зарегистрировано 9 ДТП с участием детей, в результате 4 ребенка погибли. В 2021 году этот показатель был намного меньше: 2 факта ДТП, 1 ребенок погиб, 2 детей пострадали.


    Теги:
    Улытауская область Образование МВД РК Правоохранительные органы
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