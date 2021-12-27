+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 1 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Школьников Костаная переводят на «дистанционку» в связи с погодными условиями

27 Декабря 2021 11:00
Поделиться:
Школьников Костаная переводят на «дистанционку» в связи с погодными условиями

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Отдел образования акимата Костаная распространил сообщение до для школьников и их родителей в связи с ухудшением погодных условий в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Мокрый снег в Алматы: ДЧС обратился к жителям
В пяти городах Казахстана 27 декабря ожидаются неблагоприятные метеоусловия Снег на большей части территории Казахстана прогнозируют 27 декабря Несколько автодорог закрыли из-за сильной метели в ЗКО

«В связи с погодными условиями: усилением ветра, сильным снегопадом и плохой видимостью 27 декабря 2021 года чащиеся 2-й смены школ Костаная переводятся на дистанционный формат обучения. Занятия для первой смены рекомендовано сократить»,- говорится в сообщении.

Также в связи со сложившимися погодными условиями к пешеходам и водителям обратились стражи порядка.

«Выпадение большого количества осадков приводит к образованию снежных накатов на дороге. Все это неблагоприятно влияет на движение транспортных средств и приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Так, только в Костанае за первые сутки произошло 30 дорожно-транспортных происшествий.

В связи с этим обращаемся к водителям и пешеходам – будьте внимательными на дорогах. Водителям предлагаем воздержаться от поездок на дальние расстояния», - сообщили в Департаменте полиции Костанайской области.

В такую погоду, как рекомендуют в ведомстве, необходимо поменять свой стиль вождения, никаких резких торможений и ускорений.

«Пешеходы, также будьте предельно осторожны, переходя дорогу и при движении по обочинам дорог.

Мы настоятельно рекомендуем водителям и пешеходам неукоснительно соблюдать ПДД, ведь от этого зависят ваши жизни и здоровье»,- подытожили в ДП.

Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Образование   #Погода  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Мокрый снег в Алматы: ДЧС обратился к жителям
В пяти городах Казахстана 27 декабря ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Снег на большей части территории Казахстана прогнозируют 27 декабря
Несколько автодорог закрыли из-за сильной метели в ЗКО
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 регионах
2 Подарки Касым-Жомарту Токаеву: что дарят главы государств
3 «Волшебный лед Кольсая». Алматинка вновь восхитила Казнет катанием на замерзшем озере
4 2022 год проверит многих на выносливость, терпение и выдержку - прогноз нумеролога
5 Какая будет погода 27 декабря в Казахстане
6 Нулевая видимость: закрыта трасса «Алматы-Оскемен»
Читайте также
В пяти городах Казахстана 27 декабря ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Снег на большей части территории Казахстана прогнозируют 27 декабря
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 регионах
Подарки Касым-Жомарту Токаеву: что дарят главы государств
«Волшебный лед Кольсая». Алматинка вновь восхитила Казнет катанием на замерзшем озере
2022 год проверит многих на выносливость, терпение и выдержку - прогноз нумеролога
Какая будет погода 27 декабря в Казахстане
Нулевая видимость: закрыта трасса «Алматы-Оскемен»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив