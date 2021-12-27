Школьников Костаная переводят на «дистанционку» в связи с погодными условиями

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Отдел образования акимата Костаная распространил сообщение до для школьников и их родителей в связи с ухудшением погодных условий в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с погодными условиями: усилением ветра, сильным снегопадом и плохой видимостью 27 декабря 2021 года чащиеся 2-й смены школ Костаная переводятся на дистанционный формат обучения. Занятия для первой смены рекомендовано сократить»,- говорится в сообщении.

Также в связи со сложившимися погодными условиями к пешеходам и водителям обратились стражи порядка.

«Выпадение большого количества осадков приводит к образованию снежных накатов на дороге. Все это неблагоприятно влияет на движение транспортных средств и приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Так, только в Костанае за первые сутки произошло 30 дорожно-транспортных происшествий.

В связи с этим обращаемся к водителям и пешеходам – будьте внимательными на дорогах. Водителям предлагаем воздержаться от поездок на дальние расстояния», - сообщили в Департаменте полиции Костанайской области.

В такую погоду, как рекомендуют в ведомстве, необходимо поменять свой стиль вождения, никаких резких торможений и ускорений.

«Пешеходы, также будьте предельно осторожны, переходя дорогу и при движении по обочинам дорог.

Мы настоятельно рекомендуем водителям и пешеходам неукоснительно соблюдать ПДД, ведь от этого зависят ваши жизни и здоровье»,- подытожили в ДП.