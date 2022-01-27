Школьники ВКО со следующей недели начнут учиться в традиционном формате
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Со следующей недели школьники ВКО начнут учиться в традиционном формате. Об этом сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на своей официальной странице в социальной сети, передает МИА «Казинформ».
По его словам, неделя учебы в дистанционном формате была вынужденной мерой в связи с увеличением количества заболевших детей. Так, к примеру, в Семее только за один день было зафиксировано 37 случаев заражения школьников.
«Если бы обучение проводилось в традиционном формате, в школах, то эта цифра увеличилась бы многократно. Переход на дистанционное обучение сохранил здоровье наших детей», - отметил Даниал Ахметов.
Также он подчеркнул, что сейчас риски заражения минимизированы, поскольку продолжается вакцинация подростков от 12 до 18 лет препаратом Pfizer.
В целом, в Восточном Казахстане отличные темпы ревакцинации. Только за вчерашний день процедуру прошли более девяти тысяч человек. К 1 февраля планируется повторно привить от вируса 238 тысяч жителей области.
По данным главы региона, в данный момент загруженность коечного фонда составляет всего 17%. В стационарах на лечении находится 251 пациент. На 9% загружены реанимационные койки. На сегодняшний день зафиксировано всего 449 случаев заболевания, и с каждым днём данное число уменьшается. Это значит, что в регионе начнут постепенно снимать ограничительные меры, что уже сделано в сфере малого и среднего бизнеса.
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