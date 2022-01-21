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Школьники ВКО будут учиться в дистанционном формате, кроме 9-11 классов
21 Января 2022 20:10
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В постановление главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 17 января внесены изменения. Об этом передает МИА «Казинформ».
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В соответствии с постановлением, ученики школ будут учиться в дистанционном формате, кроме 9-11 классов. 9-11 классы, прошедшие курс вакцинации, - в штатном формате.
Объекты общественного питания будут работать при заполняемости не более 50% при «зеленом» статусе.
Постановление вступает в силу с 22 января.
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