Школьники ВКО будут учиться в дистанционном формате, кроме 9-11 классов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В постановление главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 17 января внесены изменения. Об этом передает МИА «Казинформ».

В соответствии с постановлением, ученики школ будут учиться в дистанционном формате, кроме 9-11 классов. 9-11 классы, прошедшие курс вакцинации, - в штатном формате.

Объекты общественного питания будут работать при заполняемости не более 50% при «зеленом» статусе.

Постановление вступает в силу с 22 января.