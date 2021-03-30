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    20:50, 29 Март 2021 | GMT +6

    Школьники ВКО будут учиться в четвертой четверти в смешанном формате

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С первого апреля в Казахстане начинается четвертая четверть учебного года. В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК, школьники будут обучаться в смешанном формате. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр.

    По информации управления образования ВКО, третью четверть по области завершили 193 212 учащихся, из них почти 43 тысячи школьников в традиционном формате, а 150 тысяч – в дистанционном и комбинированном форматах.

    25 марта было принято постановление главного государственного санитарного врача РК, согласно которому, в случае нахождения региона в зонах низкого и умеренного риска в четвертой четверти все школьники перейдут на комбинированный формат обучения.

    В Восточном Казахстане учебный процесс четвертой четверти будет организован следующим образом: часть предметов дети будут изучать в школах за партами, а часть – в дистанционном формате. В традиционном формате продолжат обучение школы с контингентом до 300 учащихся. Индивидуальное обучение может быть организовано во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования.

    «В одном классе должно быть до 25 учащихся, будет сохраняться принцип «один кабинет – один класс». Продолжительность урока традиционно составляет 40 минут. В исключительных случаях, при заболевании ребенка или при контакте с заболевшими, допускается обучение детей в дистанционном формате по заявлению родителей», – пояснила руководитель управления образования ВКО Сайрангуль Жумадилова.

    Она особо подчеркнула, что при организации учебного процесса в школах будут предусмотрены все меры безопасности.

    «Все школы готовы принять детей с 1 по 11 классы. Учебные учреждения обеспечены санитайзерами, бактерицидными лампами. Задействованы все входы и выходы школ, чтобы не создавать столпотворения учащихся. Также перемены для классов будут организованы в разное время, с интервалом в десять минут», – сказала руководитель управления образования.

    По согласованию с главным государственным санитарным врачом области будет продолжена работа столовых в школах -интернатах.

    Кроме того, в четвертой четверти школьная форма от учащихся не требуется. Дети смогут посещать занятия в опрятной удобной одежде.

    В этом учебном году девятые классы оканчивают свыше 16 тысяч учащихся, и почти 9 тысяч учащихся оканчивают 11 класс. Отменять итоговую аттестацию выпускников, как в прошлом году, не будут.

    В девятых классах планируется провести три письменных экзамена: по языку обучения в форме эссе, по математике, по казахскому языку и литературе в школах с русским языком обучения, или по русскому языку и литературе в школах с казахским языком обучения.

    Одиннадцатиклассники будут сдавать четыре экзамена, в том числе тестирование по истории Казахстана, тестирование по казахскому языку в школах с русским языком обучения или по русскому языку и литературе в школах с казахским языком обучения, письменный экзамен по языку обучения в форме эссе, письменный экзамен по алгебре и началам анализа.

    Будет продолжена работа по восполнению пробелов в знаниях учащихся. Так, в третьей четверти для оказания помощи слабоуспевающим школьникам консультативную помощь в изучении трудных тем учебной программы оказали 850 тьюторов из числа студентов педагогических специальностей вузов и колледжей области.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Восточно-Казахстанская область Образование
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