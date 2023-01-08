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Школьники в СКО будут учиться дистанционно

8 Января 2023, 13:12
Школьники в СКО будут учиться дистанционно

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 9 января школьники будут учиться в дистанционном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Служба спасения через мобильное приложение Darmen сообщила об отмене занятий в школах в понедельник. Первый день занятий после каникул учащиеся с 1-го по 11-й классы проведут в дистанционном режиме. В регионе ожидается похолодание до минус 35 градусов.

Ранее синоптики предупреждали о том, что в период с 9-го по 11-е января в регионе резко похолодает ночью до минус 30-35 градусов, севере области – 38 мороза, днем – до минус 25-30 градусов, на севере области – до 33 мороза.

Буквально накануне, в субботу, 7-го января, столбик термометра поднимался до 0 градусов. На протяжении нескольких дней в области наблюдается сильный ветер, снег.


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