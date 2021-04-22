Школьники в Актюбинской области переходят на дистанционный формат обучения

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С 26 апреля поручено перевести на дистанционный формат обучения учащихся городских и сельских школ с контингентом до 300 учащихся. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Актюбинской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению в Актюбинской области разрешается проведение индивидуальных и групповых тренировок на открытом воздухе (не более 5 человек в группе, с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров) и спортивных тренировок для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах).

Разрешено возобновление учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд, при условии наличия ПЦР-исследования на COVID-19, соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек, санкционированных видов уличной торговли продуктами питания (в том числе объектов, реализующих продукты быстрого питания, пончики, мороженое, кофе на вынос, овощные палатки и другие) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий.

В регионе разрешается авто-экспресс (еда на вынос) с соблюдением требований приложений 21, 22 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

Акимам города Актобе и районов Актюбинской области, управлению образования Актюбинской области, субъектам предпринимательства независимо от форм собственности поручено продолжить дистанционный формат обучения учащихся общеобразовательных школ (за исключением выпускных 9, 11,12 классов в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов: 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 25 человек в классе, обучение по принципу один класс – один кабинет, соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов)).

С 26 апреля 2021 года поручено перевести на дистанционный формат обучения учащихся городских и сельских школ с контингентом до 300 учащихся, за исключением школ, расположенных в сельских населенных пунктах, где отсутствует интернет (данный подпункт действует до стабилизации эпидемиологической ситуации).

Также продолжается работа в закрытом режиме с карантином включительно по 26 апреля в специальных, специализированных организациях, специальных школ-интернатах для детей с особыми образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатах общего типа, школ-интернатах для одаренных детей.

Штатное обучение разрешается для cтудентов первых курсов высших учебных заведений. На дистанционный формат обучения поручено перевести cтудентов первых курсов колледжей.

Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 23 апреля 2021 года.