Школьники смогут оплачивать обед транспортной картой в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее школьники теперь смогут расплачиваться за обед транспортными картами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской отдел образования.

В ведомстве сообщили, что в связи с внесенными изменениями в правила организации питания, утвержденные приказом министра образования и науки РК, в городских школах поставщики услуг внедряют систему безналичного расчета среди учащихся. На сегодняшний день уже в 46 школах учащиеся расплачиваются за обед с помощью транспортных карт.

«При этом 7139 детей из малообеспеченных семей в марте 2020 года бесплатно были обеспечены транспортными картами. Эти транспортные карты учащихся позволяет производить безналичный расчет не только за проезд в общественном транспорте, но и в школьных столовых. Поставщиками услуги по питанию в школах установлены специальное приложение для оплаты заказа», - уточнили в ведомстве.

В отделе образования отметили, что внедряемое новшество не только снизит время оплаты обеда, но и позволит родителям контролировать расходы ребенка и знать конкретно, чем именно питается их ребенок.