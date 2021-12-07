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Школьники Семея остались учиться дома из-за гололеда
7 Декабря 2021 08:38
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Семее занятия учащихся первой смены ( с 1-го по 11-й классы) переведены в дистанционный формат из-за гололеда, передает МИА «Казинформ».
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Об этом сообщается на официальной странице ДЧС Восточно-Казахстанской области в Instagram.
«7 декабря 2021 года в г. Семей из за погодных условий (гололед) в 1 - 11 классах 1 смены обучение переводится на дистанционный формат», - говориится в сообщении.
Кроме того, с 06.40 в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед) ограничено движение на участке автодороги республиканского значения «Омск-Майкапчагай» (756-906 км, Семей – Калбатау) для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также общественного автотранспорта.
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