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Школьники разгромили детсад в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
2 Октября 2022, 21:10
Школьники разгромили детсад в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Школьники разгромили детский сад в Жылыойском районе Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об инциденте стало известно из видео, размещенном в социальных сетях. В комментариях пользователи сообщают подробности: инцидент произошёл в детском садике «Тюльпан» города Кульсары. Виновники погрома учащиеся 6-7 классов. Двоих подростков охраннику удалось задержать.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что по факту совершенного внутри детского сада правонарушения были вызваны родители 9 учащихся. В отношении родителей собраны документы по статье 127 КоАП РК для передачи в суд.

«Будет определен ущерб, нанесенный детскому саду, и приняты соответствующие меры для его полного возмещения»,- сообщили в отделе образования Жылыойского района области.


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