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    17:26, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Школьники пострадали в массовом ДТП в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре с пожарной машиной столкнулся школьный автобус. За медпомощью обратились 6 школьников, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе Павлодаре в 14:15 на пересечении улиц Ёлгина-Щедрина произошло столкновение с пожарной автомашиной марки «КамАЗ» с школьным автобусом марки «ПАЗ-32053-70», от удара автобус совершил наезд на припаркованную автомашину марки «Фольксваген», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
    По данным стражей порядка, в результате дорожно-транспортного происшествия 6 несовершеннолетних обратились за медицинской помощью.
    «Проводится проверка. Назначены экспертизы», - добавили в ведомстве.



    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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