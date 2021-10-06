Школьники пострадали в массовом ДТП в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре с пожарной машиной столкнулся школьный автобус. За медпомощью обратились 6 школьников, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Павлодаре в 14:15 на пересечении улиц Ёлгина-Щедрина произошло столкновение с пожарной автомашиной марки «КамАЗ» с школьным автобусом марки «ПАЗ-32053-70», от удара автобус совершил наезд на припаркованную автомашину марки «Фольксваген», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По данным стражей порядка, в результате дорожно-транспортного происшествия 6 несовершеннолетних обратились за медицинской помощью.

«Проводится проверка. Назначены экспертизы», - добавили в ведомстве.



