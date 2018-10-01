Школьники пострадали в ДТП с участием автобусов в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Два пассажирских автобуса №102 и №46 столкнулись сегодня в Астане на пересечении проспекта Сарыарка и улицы Сейфуллина, есть пострадавшие, среди которых четверо школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Раннее в Сети появилась видеозапись очевидца, который оказался свидетелем дорожно-транспортного происшествия с участием двух пассажирских автобусов в Астане. В пресс-службе ТОО «Астана LRT» корреспонденту Казинформа подтвердили информацию о ДТП.

«Виновник происшествия - водитель автобуса №102, который в результате несоблюдения бокового интервала допустил столкновение с автобусом № 46. По данному факту сотрудниками МПС ДВД города Астаны составлен протокол в отношении водителя пассажирского транспорта № 102 за несоблюдение бокового интервала. Водитель данного автобуса отстранен от работы до принятия процессуального решения. В последующем будет уволен и внесен в реестр «Чёрный список», это значит, что он не сможет работать в сфере общественного транспорта в столице», - рассказали в «Астана LRT».

По информации компании, водитель автобуса №46 был отстранен от работы до принятия процессуального решения с последующим направлением на курсы в Центр квалификации специалистов транспорта ТОО «Астана LRT».

Как выяснилось, в результате ДТП с участием автобусов пострадали четыре школьника и одна девушка.

«Дети были доставлены в городскую больницу №2 с незначительными различными диагнозами. В травмпункте детей осмотрели нейрохирург и травматолог. Необходимости в госпитализации в стационар не было, поэтому дети были отпущены на амбулаторное лечение по местожительству под наблюдением травматолога. Девушка поступила в центральную железнодорожную больницу, но так как не было необходимости в госпитализации, она была отпущена домой на амбулаторное лечение», - сообщили в свою очередь в пресс-службе управления общественного здравоохранения Астаны.

Между тем, напомнили в «Астана LRT», в столице проводится месячник контроля качества предоставляемых услуг автопарками среди жителей столицы - «Общественный контроль: заезд на остановку». Месячник продлится с 3 октября по 3 ноября включительно.

«Для участия пользователю, зафиксировавшему нарушение на фото или видео, необходимо отправить сообщение с фото или видео нарушения, указанием точного времени и места съемок. Сообщения можно оставлять на своих страницах в Facebook, Instagram с одним из хештегов: #контрольАЛРТ, #месячникАЛРТ, #бақылауайлығы, #АЛРТбақылау, а также отправлять личным сообщением с аналогичными хештегами на официальные страницы «Астана LRT» в вышеуказанных социальных сетях, а также на почту press@astanalrt.com с пометкой «Общественный контроль» или «Қоғамдық бақылау», - добавили в пресс-службе «Астана LRT».



Автор: Камила Амирова