Школьники получили ранения из-за взрыва самодельной бомбы в Мичигане

НЬЮЭЙГО. КАЗИНФОРМ - Ученик одной из школ Ньюэйго американского штата Мичиган принес самодельное взрывное устройство в школу и случайно привел его в действие, сообщила полиция штата. Четыре ученика и учитель получили легкие травмы, в результате взрыва самодельной бомбы в классе утром в понедельник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на MLive.com.

Полиция штата сообщила, что 16-летний учащийся, взорвавший устройство, получил травмы средней степени. Учитель и четверо учеников обратились за медицинской помощью.

Полиция Ньюэйго отреагировала на сообщение о взрыве в классе в 08:52, говорится в заявлении полиции штата. По предварительным данным, 16-летний подросток принес самодельную бомбу в школу и случайно привел ее в действие. Начато расследование.

Все остальные школы округа Ньюэйго были закрыты до тех пор, пока полиция не установила, что ученикам больше ничего не угрожает. Полиция пытается определить, из чего была сделана бомба, и почему ученик принес ее в школу.

Отряд полиции штата по разминированию, ФБР и Федеральное бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF) находятся на месте происшествия, пытаясь помочь идентифицировать использованные взрывчатые вещества. Полиция попросила жителей не приближаться к школе.