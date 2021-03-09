Школьники получили ранения из-за взрыва самодельной бомбы в Мичигане
Полиция штата сообщила, что 16-летний учащийся, взорвавший устройство, получил травмы средней степени. Учитель и четверо учеников обратились за медицинской помощью.
Полиция Ньюэйго отреагировала на сообщение о взрыве в классе в 08:52, говорится в заявлении полиции штата. По предварительным данным, 16-летний подросток принес самодельную бомбу в школу и случайно привел ее в действие. Начато расследование.
Все остальные школы округа Ньюэйго были закрыты до тех пор, пока полиция не установила, что ученикам больше ничего не угрожает. Полиция пытается определить, из чего была сделана бомба, и почему ученик принес ее в школу.
Отряд полиции штата по разминированию, ФБР и Федеральное бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF) находятся на месте происшествия, пытаясь помочь идентифицировать использованные взрывчатые вещества. Полиция попросила жителей не приближаться к школе.