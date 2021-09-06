Школьники получили поражение глаз от кварцевой лампы в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске школьники получили поражение глаз после нахождения под лампой для кварцевания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Айнагуль Сакпосынова, происшествие случилось 4 сентября в средней школе №3.

«В областную многопрофильную детскую больницу обратились восемь школьников. Еще к двум детям была вызвана «скорая помощь» из поликлиники. Всего поражение глаз у десяти детей. Всем оказана медицинская помощь, они направлены на амбулаторное лечение. Им поставлен диагноз «электроофтальмия» или «ожог роговицы глаз легкой степени», – сказала А. Сакпосынова.

Как уточнили в пресс-службе областного управления образования, 3 сентября в указанной школе, в связи с отсутствием контроля, ученики седьмого класса, обучающиеся во вторую смену, без разрешения во время перемены включили бактерицидную лампу и получили поражение глаз.

«4 сентября ученики пожаловались на боль в глазах. Все дети прошли врачебный осмотр. Состояние их стабильное, они находятся дома. В связи с этим происшествием всем учреждениям образования дано поручение взять под строгий контроль меры безопасности», – добавила пресс-служба управления образования.

Пресс-служба Департамента полиции ЗКО сообщила, что от родителей заявлений не поступало.