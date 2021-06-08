Школьники получили ожоги глаз во время сдачи экзамена в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В одной из школ в Нур-Султане четверо учеников получили поражение глаз из-за кварцевания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что в социальных сетях появилась информация о том, что предположительно в НИШ IB Нур-Султана забыли выключить ультрафиолетовую лампу для кварцевания во время сдачи госэкзамена.

«Дети полтора часа сдавали экзамен под кварцем. Мы сначала не поняли, что случилось с дочкой, вызвали скорую, в полночь поехали в больницу, а в 3-4 утра все дети класса начали жаловаться в общем чате и поняли, что случилось», - говорится в информации.

Инцидент прокомментировали в столичном управлении здравоохранения.

«Школьники, которые жаловались на состояние здоровья после нахождения под кварцем, были доставлены линией 103 в столичную Многопрофильную городскую детскую больницу №2. При поступлении четверо детей были осмотрены профильными специалистами, проводился полный медицинский осмотр», - говорится в сообщении управления здравоохранения.

Отмечается, что среди пострадавших трое детей 2004 года рождения и один ребенок 2005 года рождения.

«У всех у них - электроофтальмия (поражение глазного яблока) легкой степени тяжести. После осмотра специалистов все четверо были отпущены домой и на амбулаторное лечение по месту жительства», - уточнили в ведомстве.