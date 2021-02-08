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    00:35, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Школьники открыли онлайн-библиотеку в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау школьники открыли онлайн-библиотеку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Девятиклассники Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Атырау Елнар Камел и Сагиден Кушалиев разработали телеграм-бот в формате онлайн-библиотеки. В настоящий момент в сервис NisBooksBot загружены предметные книги по математике, биологии, физике, химии, информатике, географии, истории Казахстана и всемирной истории для учащихся 7-12 классов, а также тесты для подготовки к международным экзаменам IELTS и SAT. По словам разработчиков, эти книги будут полезным учебным пособием для учащихся всех общеобразовательных школ.

    «Так как на карантине многие книги недоступны в бумажном варианте, учителям приходится загружать ссылку на электронные варианты, бывают частые сбои в системе, да и сама загрузка книги занимает довольно много времени. В NisBooksBot можно за два клика загрузить нужную книгу, сохранить в телефоне или компьютере», - рассказали юные программисты.

    Ребята планируют расширить возможности сервиса и добавить туда расписание уроков, книги по художественной литературе и пробные тесты для поступления в Назарбаев интеллектуальные школы страны.

    Теги:
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