Школьники открыли онлайн-библиотеку в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау школьники открыли онлайн-библиотеку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Девятиклассники Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Атырау Елнар Камел и Сагиден Кушалиев разработали телеграм-бот в формате онлайн-библиотеки. В настоящий момент в сервис NisBooksBot загружены предметные книги по математике, биологии, физике, химии, информатике, географии, истории Казахстана и всемирной истории для учащихся 7-12 классов, а также тесты для подготовки к международным экзаменам IELTS и SAT. По словам разработчиков, эти книги будут полезным учебным пособием для учащихся всех общеобразовательных школ.

«Так как на карантине многие книги недоступны в бумажном варианте, учителям приходится загружать ссылку на электронные варианты, бывают частые сбои в системе, да и сама загрузка книги занимает довольно много времени. В NisBooksBot можно за два клика загрузить нужную книгу, сохранить в телефоне или компьютере», - рассказали юные программисты.

Ребята планируют расширить возможности сервиса и добавить туда расписание уроков, книги по художественной литературе и пробные тесты для поступления в Назарбаев интеллектуальные школы страны.