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Школьники некоторых районов Абайской области будут учиться дистанционно

8 Января 2023, 23:38
Школьники некоторых районов Абайской области будут учиться дистанционно

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – На дистанционный формат обучения переведут школьников в Семее, Бескарагайском и Аягозском районах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

«9 января из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся 1-11 классов первой смены и студентов колледжей переводятся на дистанционный формат обучения в Семее. Онлайн-уроки пройдут в Курчатове, в Бескарагайском, Аягозском районах. В других районах Абайской области занятия пройдут в привычном формате», - сказано в сообщении акимата области.

В Астане учеников первой смены тоже переведут на дистанционный режим обучения.

В Актюбинской области учителей также предупредили о возможной отмене занятий. В регионе наступили морозы, температура воздуха понизилась до -27 градусов.

Дистанционно будут учиться и школьники СКО. В области ожидается похолодание до -35 градусов.

9 января в Астане и 11 областях Казахстана ожидаются снег, метель, сильные порывы ветра. Объявлено штормовое предупреждение.


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