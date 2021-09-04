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Школьники могут обучаться онлайн в Атырау
4 Сентября 2021 09:05
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау школьники могут обучаться в онлайн режиме. Для этого родители учеников должны написать заявление, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.
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В ходе онлайн-брифинга начальник городского отдела образования Фаруза Шангереева сообщила, что в случаях отказа родителей от штатного обучения предлагается асинхронное дистанционное обучение (самостоятельное обучение в домашних условиях) со сдачей СОР и СОЧ в школе.«Согласно приказу МОН от 31 августа 2021 года на основании заявления от родителей или других законных представителей обучающихся допускается дистанционное (самостоятельное) обучение в домашних условиях. Данный процесс оформляется приказом директора школы на основании заявления. Однако в случае неудовлетворительных результатов СОР и СОЧ учащиеся продолжают обучение в штатном режиме. Для организации учебного процесса в дистанционном формате общеобразовательные школы заключили договор с интернет-платформами Bilim Land и работают с ресурсом online mektep», - сообщила Фаруза Шангереева.
Как ранее сообщалось, школа на 580 мест введена в эксплуатацию в Атырауской области.
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