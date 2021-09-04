+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 29 °С
USD 424.85 EUR 504.21
RUB 5.84 CNY 65.86
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Школьники могут обучаться онлайн в Атырау

4 Сентября 2021 09:05
Поделиться:
Школьники могут обучаться онлайн в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау школьники могут обучаться в онлайн режиме. Для этого родители учеников должны написать заявление, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Новости по теме
Коронавирус: ВКО, СКО и Жамбылская область - в «желтой» зоне
319 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане 98 казахстанцев умерли от коронавируса Минздрав РК: 213 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

В ходе онлайн-брифинга начальник городского отдела образования Фаруза Шангереева сообщила, что в случаях отказа родителей от штатного обучения предлагается асинхронное дистанционное обучение (самостоятельное обучение в домашних условиях) со сдачей СОР и СОЧ в школе.

«Согласно приказу МОН от 31 августа 2021 года на основании заявления от родителей или других законных представителей обучающихся допускается дистанционное (самостоятельное) обучение в домашних условиях. Данный процесс оформляется приказом директора школы на основании заявления. Однако в случае неудовлетворительных результатов СОР и СОЧ учащиеся продолжают обучение в штатном режиме. Для организации учебного процесса в дистанционном формате общеобразовательные школы заключили договор с интернет-платформами Bilim Land и работают с ресурсом online mektep», - сообщила Фаруза Шангереева.

Как ранее сообщалось, школа на 580 мест введена в эксплуатацию в Атырауской области.



Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Образование   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Коронавирус: ВКО, СКО и Жамбылская область - в «желтой» зоне
319 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане
98 казахстанцев умерли от коронавируса
Минздрав РК: 213 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ
Популярное
1 Невакцинированные не допускаются на работу - новое постановление главного санврача РК
2 Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
3 Ковидные стационары закрывают в Нур-Султане
4 Как работают торговые и развлекательные объекты в выходные дни в столице
5 В каких случаях школы и вузы будут закрываться на карантин в столице
6 Два миллиона тенге получили вакцинированные от КВИ в Атырау
Читайте также
Минздрав РК: 213 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ
8384 человека выздоровели от коронавируса в РК
Невакцинированные не допускаются на работу - новое постановление главного санврача РК
Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
Ковидные стационары закрывают в Нур-Султане
Как работают торговые и развлекательные объекты в выходные дни в столице
В каких случаях школы и вузы будут закрываться на карантин в столице
Два миллиона тенге получили вакцинированные от КВИ в Атырау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив