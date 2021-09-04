Школьники могут обучаться онлайн в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау школьники могут обучаться в онлайн режиме. Для этого родители учеников должны написать заявление, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В ходе онлайн-брифинга начальник городского отдела образования Фаруза Шангереева сообщила, что в случаях отказа родителей от штатного обучения предлагается асинхронное дистанционное обучение (самостоятельное обучение в домашних условиях) со сдачей СОР и СОЧ в школе.

«Согласно приказу МОН от 31 августа 2021 года на основании заявления от родителей или других законных представителей обучающихся допускается дистанционное (самостоятельное) обучение в домашних условиях. Данный процесс оформляется приказом директора школы на основании заявления. Однако в случае неудовлетворительных результатов СОР и СОЧ учащиеся продолжают обучение в штатном режиме. Для организации учебного процесса в дистанционном формате общеобразовательные школы заключили договор с интернет-платформами Bilim Land и работают с ресурсом online mektep», - сообщила Фаруза Шангереева.

Как ранее сообщалось, школа на 580 мест введена в эксплуатацию в Атырауской области.



