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Школьники Мангистауской области будут учиться дистанционно 16-17 января

15 Января 2023, 22:04
Школьники Мангистауской области будут учиться дистанционно 16-17 января

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – На дистанционное обучение переведены учащиеся всех организаций образования в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

По информации управления образования региона, в связи с неблагоприятными погодными условиями по Мангистауской области 16-17 января школьников всех учебных заведений перевели на дистанционное обучение.

В случае каких-либо изменений будет сообщено дополнительно.

Ранее в управлении образования сообщили, что решение об обучении в онлайн-формате школьников в связи с неблагоприятными погодными условиями принимается администрацией школ самостоятельно.


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