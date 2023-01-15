Школьники Мангистауской области будут учиться дистанционно 16-17 января

15 Января 2023, 22:04

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – На дистанционное обучение переведены учащиеся всех организаций образования в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

По информации управления образования региона, в связи с неблагоприятными погодными условиями по Мангистауской области 16-17 января школьников всех учебных заведений перевели на дистанционное обучение.

В случае каких-либо изменений будет сообщено дополнительно.

Ранее в управлении образования сообщили, что решение об обучении в онлайн-формате школьников в связи с неблагоприятными погодными условиями принимается администрацией школ самостоятельно.