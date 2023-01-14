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Школьники Карагандинской области завоевали Гран-при на фестивале роботов

14 Января 2023, 09:52
Школьники Карагандинской области завоевали Гран-при на фестивале роботов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане впервые провели фестиваль роботов среди учащихся специализированных школ для одаренных детей. Карагандинские школьники удостоились звания лучших, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фестиваль прошел на базе Университета имени Сулеймана Демиреля. Участие приняли 44 команды – около 200 школьников из разных регионов страны. Карагандинскую область представили пять команд. Все они оказались в числе лучших.

Обладателем Гран-при в категории «Проектирование роботов» стала команда специализированной школы-лицея-интерната (СШЛИ) имени Н. Нурмакова. Победители приняты в национальную сборную Казахстана и получили путевку на международный конкурс роботостроителей.

Ещё одна команда нурмаковцев заняла первое место в категории инновационных проектов. Учащиеся СШЛИ информационных технологий взяли первое и третье места, СШЛИ «Мурагер» - второе.

Организаторами фестиваля роботов выступили Республиканский научно-практический центр «Дарын» и Общественный фонд USTEM Robotics. Соревнования проводились по международным правилам FIRST.


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