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Школьники из ВКО представили свои лучшие StartUp-проекты

15 Октября 2019 15:14
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Школьники из ВКО представили свои лучшие StartUp-проекты

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В рамках IT-форума «Цифровой Восток – 2019» в Инвестиционном центре акимата ВКО состоялась защита StartUp-проектов учащихся школ области. Для участия были отобраны 15 лучших проектов, передает МИА «Казинформ».

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Оценивало проекты ребят экспертное жюри, в состав которого вошли представители аппарата акима области, вузов и ІТ-компаний региона.

«Проведение подобного конкурса для нас уже стало традицией. Здесь собрались главные звездочки IT-технологий 2019 года, – сказала заместитель руководителя аппарата акима области Марина Гагарина. – В прошлом году в конкурсе StartUp-проектов принимали участие десять школьников. В этот раз количество проектов увеличилось и это очень радует. Мы можем быть спокойны за наше будущее. У нас растет хорошая смена».

Проекты учащихся были направлены на автоматизацию самых разных сфер деятельности. В том числе образование, здравоохранение, безопасность и сельское хозяйство. К примеру, школьники презентовали устройство, служащее для оповещения о надвигающемся наводнении, компьютерную модель игры теңге алу (подними монету), интеллектуальное уличное освещение, проект «Умная школа» и другие интересные идеи, которые они хотели бы реализовать.

Объявление итогов и награждение победителей состоится на IT-форуме «Цифровой Восток- 2019».




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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Образование, Цифровой Казахстан,
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