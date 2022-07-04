Школьники из РК установили рекорд на соревнованиях по робототехнике в Великобритании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские школьники одержали победу сразу на двух британских внесезонных олимпиадах «FIRST Tech Challenge UK and Ireland». Завоеванные победы дают школьникам шанс поступить в ведущие вузы мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Наши школьники установили абсолютный рекорд соревнований, выиграв 19 из 20 игр с рекордным счетом, а также получив сразу 3 номинации от членов жюри.

Сборную страны представили 12 школьников в возрасте 15-17 лет. Все они победители и призеры казахстанских и международных соревнований по робототехнике.

Первое соревнование «FIRST Tech Challenge – West Midlands» состоялось 28 июня в городе Вулвергемптон, в графстве Уэст-Мидлендс, где казахстанские школьники победили в 10 из 10 игр, а также выиграли главную судейскую номинацию Judges Award, которая присуждается команде, проявившей наилучший спортивный профессионализм.

Второе соревнование «FIRST Tech Challenge – South East» прошло в минувшую пятницу, 1 июля, в Лондоне. Помимо сильнейших британских команд, в играх приняли участие и сверстники из других стран. Там наши школьники выиграли 9 из 10 игр и по результатам завоевали первое место. Вместе с тем школьникам присудили уже две награды от жюри – Judges Award и Control Award.

«Наша поездка в Великобританию стала по-настоящему исторической. Несмотря на то, что у наших школьников в разы меньше опыта, чем у соперников, они сумели проявить себя с лучшей стороны и продемонстрировали высший пилотаж. Более того, у программы FIRST есть отдельный фонд со стипендией в размере 80 млн долларов, и победители чемпионатов по робототехнике могут подавать свои заявки для бесплатного обучения в ведущих вузах мира, в том числе в MIT, Yale и других топовых университетах», – сообщил сооснователь Фонда развития робототехники в Казахстане и Центральной Азии USTEM Robotics Нурдаулет Досмагамбет.

Сборке своих роботов казахстанские школьники посвятили около месяца, проводя много времени в лабораториях своих школ. Юные изобретатели сами моделировали детали роботов, затем воплощали свои проекты на 3D-принтере и лазерных станках, которыми оснащены мастерские в школах.

«Благодаря робототехнике мы имеем возможность познавать мир, путешествовать и знакомиться с продвинутыми сверстниками из других стран. Эта поездка в Великобританию придала нам уверенность в своих силах – мы боролись за честь страны с сильнейшими командами Англии и Северного Кипра, при этом в перерывах между играми мы помогали своим соперникам. Это было для нас волнительно, так как мы участвуем в данном виде соревнований только второй год, но выступили лучше, чем команды, тренировавшиеся десятилетиями. Было приятно получать слова благодарности от организаторов и тренеров других команд», – поделился школьник Нурасыл Бейсенбай.

Отметим, что FIRST входит в перечень олимпиад, рекомендованных Министерством просвещения РК. Ежегодно под эгидой FIRST проводятся различные соревнования для детей от 6 до 18 лет. Каждый конкурс отличается тематикой и сложностью задач. Задачи привязаны к реальным мировым вызовам – автоматизации промышленности, добыче полезных ископаемых, переработке мусора, освоению космоса, биомедицине и другим важным темам.

Фото: instagram.com/oqu_agartu_ministrligi