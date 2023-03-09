Школьники из Астаны получили грант на $550 тысяч от компании Microsoft

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ученики республиканской физико-математической школы Арсен Кылышбек и Владимир Борзенков получили грант на $550 тысяч от Microsoft for Startups. По словам школьников, они разработали стартап проект на основе искусственного интеллекта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

«Whoock – генератор и редактор веб-сайтов, который способен разработать для клиента полноценный сервис, основанный на текстовых сообщениях. Он способен сгенерировать полноценный веб-сайт с современным дизайном. То есть, создание сайта будет происходить через общение с искусственным интеллектом, который будет выполнять запросы клиента», – рассказали ребята.

Целевая аудитория проекта — развивающийся бизнес и стартапы на ранней стадии, которым нужно быстро разработать прототип либо сайт о компании. Сейчас Whoock готовит к релизу свою первую версию. После запуска бета-версии ребята планируют увеличить способности сервиса до разработки полноценных веб-приложений.

«В среднем платформа генерирует полноценный сайт за полторы минуты. Планируем запуститься на следующей неделе. У любого желающего будет бесплатный доступ к их платформе и будет возможность пользоваться им сколько угодно», — отметили школьники.

К слову, молодые стартаперы очень рады тому, что прошли в Microsoft for Startups Founders Hub. Арсен и Владимир теперь планируют потратить деньги на обновление своего проекта.