Школьники из Акмолинской области представили регион на республиканском конкурсе

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские школьники представили область на заключительном этапе III Республиканского интеллектуального конкурса юных историков «Моя малая Родина», направленного на выявление талантливых учащихся, проявляющих интерес к истории родной страны, творческих способностей, формирование общественной активности и развития у подрастающего поколения чувства казахстанского патриотизма и гражданственности, а также развития знаний учащихся по краеведению и истории Казахстана, национальной самоидентификации и гордости за свою малую Родину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

По информации пресс-службы управления образования, в конкурсе приняли участие 88 учащихся со всех регионов страны. Акмолинскую область представили 4 участника из Сандыктауского, Бурабайского, Есильского, Буландинского районов в 4 номинациях.

Мероприятие прошло в онлайн формате в рамках реализации статьи Первого Президента Н.А.Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» по программе «Туған жер», организатором которого является республиканский научно-практический центр «Дарын».

По итогам конкурса дипломом ІІІ степени в номинации «Символ малой Родины» наградили ученицу 10 класса Максимовской средней школы Сандыктауского района Павлухину Анастасию.

«Благодарю организаторов за замечательную идею создания данного конкурса. У моего родного края очень долгая и уникальная история и, благодаря конкурсу, я смог рассказать о ней большому числу людей. Горжусь своей малой Родиной и тем, что награжден в номинации «Мой родной край», - поделился номинант конкурса Аслан Бекмагамбетов.

К слову, участников наградили грамотами и дипломами.























