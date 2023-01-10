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Школьники и студенты колледжей переводятся на дистанционку в Семее

10 Января 2023, 20:27
Школьники и студенты колледжей переводятся на дистанционку в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 11 января из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся 1-11 классов первой смены и студентов всех курсов колледжей переводятся на дистанционный формат обучения в Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление образования.

Онлайн-уроки пройдут и в Бескарагайском, Аягозском районах Абайской области. В других районах занятия пройдут в привычном формате.


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