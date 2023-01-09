Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Школьники и студенты колледжей Астаны и Семея будут учиться онлайн

9 Января 2023, 20:43
Школьники и студенты колледжей Астаны и Семея будут учиться онлайн

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ученики и студенты колледжей Астаны и Семея переводятся на дистанционку. Об этом передает МИА «Казинформ»

«В связи с ухудшением погодных условий 10 января учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения», - сообщили в управлении образования города Астаны.

По информации управления образования Абайской области, в городе Семее занятия для учащися 1-11 классов первой смены и студентов всех курсов колледжей переводятся на дистанционный формат обучения.

Онлайн-уроки пройдут и в Бескарагайском, Аягозском районах. В других районах области и городе Курчатове занятия пройдут в привычном формате.


Новости по теме
Морозная погода без осадков сохранится в большинстве регионов Казахстана 12 января
Занятия в школах Караганды переводятся на дистанционку
Около 5 тысяч заявлений поступило на январское ЕНТ в Карагандинской области
Теги:
Читайте также
Морозная погода без осадков сохранится в большинстве регионов Казахстана 12 января
Занятия в школах Караганды переводятся на дистанционку
Школьники 0-9 классов в Астане будут учиться дистанционно
60 градусов мороза зафиксировали в Якутии
Движение ограничили на участках автодорог в двух областях Казахстана
Занятия для учеников 1-9 классов пройдут онлайн в Семее
Горячие обеды и бесплатное такси: столичные мечети организовали благотворительную акцию
Около 5 тысяч заявлений поступило на январское ЕНТ в Карагандинской области
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса
2 Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
3 Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
4 Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
5 Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде

Лента новостей