Школьники и студенты колледжей Астаны и Семея будут учиться онлайн

9 Января 2023, 20:43

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ученики и студенты колледжей Астаны и Семея переводятся на дистанционку. Об этом передает МИА «Казинформ»

«В связи с ухудшением погодных условий 10 января учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения», - сообщили в управлении образования города Астаны.

По информации управления образования Абайской области, в городе Семее занятия для учащися 1-11 классов первой смены и студентов всех курсов колледжей переводятся на дистанционный формат обучения.

Онлайн-уроки пройдут и в Бескарагайском, Аягозском районах. В других районах области и городе Курчатове занятия пройдут в привычном формате.