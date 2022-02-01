Школьники и студенты Караганды смогут бесплатно посещать музеи и театры
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 10 февраля в Караганде стартует пилотный проект «Искусство для всех». Школьники и студенты смогут бесплатно ходить в музеи и театры, концертные и выставочные залы, а также слушать лекции по истории искусства и живописи, обучаться на мастер-классах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Проект будет реализован в течение года, сообщили в городском акимате.
Для доступности как можно большему числу детей и молодежи объектов культуры и приобщения к прекрасному будет организовано:
- ежемесячное бесплатное посещения музеев, театров, концертных и выставочных залов;
- проведение мастер-классов художниками, театральными артистами;
- лекции и беседы по истории искусства и живописи.
Их будут читать представители ОФ «Союз художников Казахстана», театров имени С. Сейфуллина, К. С. Станиславского, музыкальной комедии, «Буратино», концертного объединения.
Участниками проекта могут стать учащиеся школ, студенты колледжей и вузов, в том числе дети с особыми потребностями и сопровождающие их люди.
Для бесплатного посещения определены дни:
- для учащихся школ: один день в месяц – каждый второй четверг – День музея;
- для студентов: четвертый четверг месяца – День музея.
- для учащихся школ: один день в месяц – первая среда месяца – День театра и музыки;
- для студентов: вторая среда месяца – День театра и музыки.
Более подробную информацию о проекте можно узнать в Отделе культуры, развития языков и физической культуры и спорта города Караганды.Телефоны для справок: 78-55-25, 8-776-276-14-88.
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