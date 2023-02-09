Школьники и студенты Экибастуза останутся на удаленке

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Экибастузские школьники и учащиеся колледжей продолжат учиться дистанционно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации отдела образования Экибастуза, 9 февраля занятия в школах и колледжах пройдут в дистанционном формате. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

Ранее сообщалось, что студенты и школьники Экибастуза 8 февраля учились онлайн.

7 февраля из-за снижения параметров теплоподачи на ТЭЦ температура в школах и колледжах города не соответствовала санитарным нормам.

Глава государства поручил первому заместителю Премьер-Министра Роману Скляру и акиму Павлодарской области Асаину Байханову принять все необходимые меры для стабилизации температурного режима в квартирах горожан и на социальных объектах в Экибастузе.

В соответствии с поручением Главы государства Правительство и акимат Павлодарской области принимают комплексные меры по стабилизации температурного режима в квартирах жителей Экибастуза и на социальных объектах города.