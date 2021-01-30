Школьники и студенты частично приступают к очным занятиям в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Атырауской области внес изменения в свое постановление, касающиеся обучения в школах и вузах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разрешить обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований к объектам образования. Разрешить обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей. Разрешить индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения. Разрешить комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном. Разрешить штатное обучение для cтудентов I курсов организаций технического и профессионального образования (колледжей) и cтудентов I курсов высших учебных заведении при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований к объектам образования», - говорится в новом постановлении главного санитарного врача региона.

Главные государственные санитарные врачи соответствующей территории Атырауской области, осуществляющие деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

Постановление вступает в законную силу с 00:00 часов 1 февраля 2021 года.