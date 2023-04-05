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Школьники Астаны стали победителями первой республиканской олимпиады по шахматам

Жанара Мухамедиярова
5 Апреля 2023, 21:52
Школьники Астаны стали победителями первой республиканской олимпиады по шахматам Фото: t.me/oqu_agartu

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подведены итоги республиканской олимпиады по шахматам среди школьников, прошедшей при поддержке Министерства просвещения. По итогам соревнований главный приз завоевала команда из Астаны, второе место школьники из Алматы и третье место команда из Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

«Олимпиада прошла в рапид (командном) формате по правилам Международной шахматной федерации. Судьи высоко оценили желания и мастерство школьников. Эта инициатива, впервые проведенная среди учащихся 2-11 классов, будет продолжена», — отметил генеральный директор Национального научно-практического центра физической культуры Сагдат Садыков.

Всего в республиканской олимпиаде по шахматам приняли участие около 100 учащихся 2-11 классов со всей страны. Победителям соревнований вручили денежный приз.


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