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    21:57, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    Школьники Астаны 13-14 октября будут учиться онлайн - управление образования

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 13-14 октября занятия в школах Астаны будут переведены на дистанционный формат из-за проведения крупных международных мероприятий. Об этом сообщили в столичном управлении образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщается, что в связи с проведением в столице крупных международных форумов 13-14 октября текущего года с участием глав государств и правительств планируется временное частичное ограничение движения на некоторых участках дорог города. Данная практика применяется во многих странах во время проведения таких крупных мероприятий.

    «Для удобства школьников и родителей 13-14 октября занятия в школах города независимо от форм собственности будут переведены на дистанционный формат. В целом, дистанционный метод обучения для учащихся не является непривычным, так как данный формат обучения используется в зимний период в случае ухудшения погодных условий», - говорится в сообщении управления образования.

    В управлении заверили, что все столичные школы обеспечены компьютерной техникой для проведения онлайн-занятий.

    Ранее сообщалось, что на следующей неделе Казахстан посетят с государственными визитами главы Катара, Турции и Туркменистана.

    12-13 октября в Астане пройдет VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).


    Теги:
    Общество Образование Астана для mail.ru
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