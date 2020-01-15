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Школьники Актау подсчитали птиц на озере Караколь
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан участвует в международных учётах водоплавающих птиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) в Facebook.
Члены АСБК присоединились к Международным учётам водоплавающих и околоводных птиц (International Waterbird Census), одновременно проходящих в более чем 100 странах мира.
Первыми считать птиц поехали участники клуба АСБК г. Актау, посетив одну из ключевых орнитологических территорий (IBA) Мангистауской области - озеро Караколь. Школьники насчитали более тысячи птиц, среди которых были и обыкновенные фламинго.
Также мы уже получаем данные из Нур-Султана, Алматы, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей.Вы тоже можете присоединиться к международному мероприятию и посчитать птиц на ближайшем водоёме, тем самым помочь нам в изучении популяций зимующих водоплавающих и околоводных птиц.
АСБК приглашает любителей птиц присоединиться к Международным учётам водоплавающих и околоводных птиц (IWC - International Waterbird Census), которые пройдут с 11 по 19 января.
Учёты можно вести на любом незамерзающем водоёме на территории Казахстана, где есть скопления водоплавающих птиц.
Такие синхронные учёты позволяют получить достоверные данные о численности и её изменениях для водоплавающих и околоводных птиц, среди которых есть множество хозяйственно важных и редких видов. Получаемые данные помогают делать прогнозы состояния видов и принимать меры по их сохранению.
Как принять участие в учетах, можно узнать по ссылке.
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