РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:36, 01 Март 2021 | GMT +6

    Школьники 1-5 классов переходят на штатный режим обучения в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области изменятся условия обучения школьников и студентов. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Асет Жуматаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Основные изменения касаются деятельности учебных заведений региона.

    В частности, разрешили комбинированное обучение в общеобразовательных школах с 1-го по 5-й классы включительно, в международных школах – с 1-й по 7-й классы включительно.

    Для выпускных комбинированное обучение в течение шести дней: 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном. При этом должно быть не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима.

    Разрешается индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения.

    Будут работать специальные, специализированные организации, специальные школы-интернаты для детей с особыми образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школы-интернаты общего типа, школы-интернаты для одаренных детей.

    Со второго семестра в штатном режиме обучаются студенты первых курсов колледжей и вузов.

    Возобновится деятельность детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях), аквапарка при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек.

    Разрешили в регионе проведение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах); учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек; спортивных мероприятий со зрителями, с заполняемостью не более 20% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Образование
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!