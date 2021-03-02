Школьники 1-5 классов переходят на штатный режим обучения в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области изменятся условия обучения школьников и студентов. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Асет Жуматаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основные изменения касаются деятельности учебных заведений региона.

В частности, разрешили комбинированное обучение в общеобразовательных школах с 1-го по 5-й классы включительно, в международных школах – с 1-й по 7-й классы включительно.

Для выпускных комбинированное обучение в течение шести дней: 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном. При этом должно быть не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима.

Разрешается индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения.

Будут работать специальные, специализированные организации, специальные школы-интернаты для детей с особыми образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школы-интернаты общего типа, школы-интернаты для одаренных детей.

Со второго семестра в штатном режиме обучаются студенты первых курсов колледжей и вузов.

Возобновится деятельность детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях), аквапарка при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек.

Разрешили в регионе проведение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах); учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек; спортивных мероприятий со зрителями, с заполняемостью не более 20% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами.



