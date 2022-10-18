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    12:20, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    Школьникам необходимо выделить отдельно часы для воспитания уважения в семье - Алихан Смаилов

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ускорить работу по определению координирующего госоргана по вопросам профилактики бытового насилия поручил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На недавнем заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений принято решение определить координирующий госорган по вопросам профилактики бытового насилия. Эту работу необходимо ускорить», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    Глава Кабмина поручил Министерству информации и общественного развития провести широкую информационную кампанию по формированию нетерпимости к бытовому насилию и укреплению семейных ценностей. Министерству просвещения - предусмотреть школьные часы для воспитания уважения в семье.

    «Акиматам регионов следует принять меры по расширению сети кризисных центров для жертв бытового насилия, центров временной адаптации, а также наркологических учреждений для принудительного лечения», - добавил Алихан Смаилов.

    Также Министерству труда и соцзащиты совместно с заинтересованными госорганами поручено разработать типовые правила медико-социального учета неблагополучных семей, реально нуждающихся в помощи государства.

    «Совместно с акиматами надо проанализировать данные Цифровой карты семьи для выявления семей в зоне риска и проведения с ними адресной профилактической работы. Министерству здравоохранения совместно с акиматами упростить процедуры направления на принудительное лечение. С учетом международного опыта выработать предложения по применению к правонарушителям мер психологической терапии. Министерству внутренних дел в рамках разработки законодательных поправок по ужесточению ответственности за бытовое насилие провести разъяснительную работу среди населения», - заключил Алихан Смаилов.



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