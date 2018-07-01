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Школьникам Кыргызстана добавят часы на изучение иностранного языка

19 Июля 2018 14:20 289
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Школьникам Кыргызстана добавят часы на изучение иностранного языка

БИШКЕК .КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки КР выносит на общественное обсуждение проект нормативно-правового акта «Об утверждении Государственного образовательного стандарта школьного общего образования КР», который предполагает увеличение часов изучения иностранных языков в школах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, проектом предусматривается увеличение недельных часов в 6 классе с 29 до 30 часов в неделю за счет сокращения одного часа недельной учебной нагрузки в 9 классе. Увеличение недельной нагрузки в 6 классе направлено на качественное изучение иностранного языка. Шестиклассникам предлагается изучать иностранный 4 часа (2+2) в неделю. Как предполагают в Министерстве образования, благодаря этому выпускники общеобразовательных школ в дальнейшем поступать в учебные заведения не только ближнего, но и дальнего зарубежья.

В 2017-2018 учебном году инициатива Министерства образования и науки КР по увеличению часов на изучение иностранного языка, начиная с 5 класса и в последующих классах, была поддержана педагогическими коллективами и родительской общественностью. Таким образом, базисным учебным планом предусмотрено увеличение с двух часов в неделю до пяти изучение иностранного языка в 5 классе. В этом году системная работа по повышению качества образования в изучении иностранного языка направлена на учеников 6 класса.

 

 

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Ключевые слова: Кыргызстан, Образование,
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Автор:

Наталья Гильт

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