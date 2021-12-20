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Школьникам и студентам станут доступны уникальные архивные материалы Казахского радио
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При поддержке Министерства информации и общественного развития РК к столетнему юбилею Казахского радио издан аудиосборник произведений из «Золотого фонда» радио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.
Как сообщила пресс-служба ведомства, аудиоколлекция «Аманат» включает уникальные архивные записи казахских дикторов и исполнителей. В этот сборник вошли оригинальные аудиозаписи 1954 года. Всего архивный фонд телерадиокорпорации «Казахстан» насчитывает более 110 000 исторических и архивных видео- и аудиозаписей, хранящихся с 1940-х годов. Общая продолжительность архивных материалов - 42 тысячи часов.
Сборник архивных записей аудиоколлекции разделен на 7 категорий: «Дәуір үні», «Атадан қалған асыл сөз», «Батырлар жыры», «Ән өнері», «Күй», «Салт-дәстүр» и «Ертегі».
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